    Турецкий бизнес выступает за развитие сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 31 октября, 2025
    • 13:14
    Стамбульская промышленная палата намерена расширить сотрудничество с азербайджанскими компаниями.

    Об этом в эксклюзивном комментарии Report заявила член совета палаты Айнур Айхан.

    По ее словам, палата ведет переговоры с более чем 100 азербайджанскими компаниями для углубления партнерских связей.

    "Производство - это будущее. Мы должны развивать не только глобальные, но и региональные производственные связи. Сотрудничество должно охватывать все отрасли - не только нефть, газ и энергетику, но и пищевую, горнодобывающую, химическую, бумажную и металлургическую промышленность", - отметила Айхан.

    Она подчеркнула, что развитие промышленных зон в Азербайджане, а также улучшение инфраструктуры в сфере транспорта, логистики и услуг создают благоприятные условия для инвестиций.

    "Разумеется, в нынешней экономической ситуации привлечь крупные инвестиции сразу - нелегко. Поэтому важно, чтобы со стороны Азербайджана также проявлялся искренний интерес и готовность участвовать в этих процессах", - добавила она.

