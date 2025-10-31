Турецкий бизнес выступает за развитие сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
- 31 октября, 2025
- 13:14
Стамбульская промышленная палата намерена расширить сотрудничество с азербайджанскими компаниями.
Об этом в эксклюзивном комментарии Report заявила член совета палаты Айнур Айхан.
По ее словам, палата ведет переговоры с более чем 100 азербайджанскими компаниями для углубления партнерских связей.
"Производство - это будущее. Мы должны развивать не только глобальные, но и региональные производственные связи. Сотрудничество должно охватывать все отрасли - не только нефть, газ и энергетику, но и пищевую, горнодобывающую, химическую, бумажную и металлургическую промышленность", - отметила Айхан.
Она подчеркнула, что развитие промышленных зон в Азербайджане, а также улучшение инфраструктуры в сфере транспорта, логистики и услуг создают благоприятные условия для инвестиций.
"Разумеется, в нынешней экономической ситуации привлечь крупные инвестиции сразу - нелегко. Поэтому важно, чтобы со стороны Азербайджана также проявлялся искренний интерес и готовность участвовать в этих процессах", - добавила она.