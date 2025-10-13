Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернее предприятие в Азербайджане

    Бизнес
    • 13 октября, 2025
    • 10:12
    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернее предприятие в Азербайджане

    Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО Makine ve Kimya Azerbaijan.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, юридический адрес новой компании: город Баку, Сабаильский район, улица Зарифы Алиевой, 103.

    Уставный капитал ООО составляет 1 млн манатов, а законным представителем является гражданин Турции Ильхами Келеш, который также занимает должность заместителя председателя правления ведущей турецкой компании оборонной промышленности Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.

    ООО Makine ve Kimya Azerbaijan Государственная налоговая служба регистрация
    Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycanda törəməsini yaradıb

    Последние новости

    10:40

    С 2028 года из Азербайджана будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов по коридору "Север-Юг"

    Внешняя политика
    10:34

    Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

    Внутренняя политика
    10:34

    Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу года

    Внешняя политика
    10:34

    Вице-премьер: Объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 8,3%

    Внутренняя политика
    10:32

    В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей

    Внутренняя политика
    10:32

    Европейские институты в Брюсселе - в центре нескольких шпионских скандалов

    Аналитика
    10:32

    Цена на золото достигла рекордных значений на фоне новостей из США и Китая

    Финансы
    10:14

    В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    10:12

    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернее предприятие в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей