Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycanda törəməsini yaradıb
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 09:51
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Makine ve Kimya Azerbaijan" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva, 103, nizamnamə kapitalı 1 000 000 manat, qanuni təmsilçisi isə Türkiyə vətəndaşı İlhami Keleşdir.
O həm də Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti "Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş"nin Direktorlar Şurası sədrinin müavinidir.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da baş verən yol qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü keçirilirXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51