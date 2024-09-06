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Турция и Азербайджан представляют сильный альянс в регионе

Турция и Азербайджан представляют сильный альянс в регионе Турция и Азербайджан представляют сильный альянс в регионе.
Бизнес
6 сентября 2024 г. 15:07
Турция и Азербайджан представляют сильный альянс в регионе

Турция и Азербайджан представляют сильный альянс в регионе.

Об этом анкарскому бюро Report заявил министр торговли Турции Омер Болат.

По словам министра, масштабные проекты, реализуемые между Турцией и Азербайджаном в экономической сфере, диверсифицируют региональное сотрудничество и, в целом, позитивно сказываются на регионе: "У нас есть совместные проекты и инвестиции. Капиталовложения турецких бизнесменов в Азербайджане растут. У азербайджанских компаний также есть очень важные и стратегические инвестиции в Турции".

Болат отметил, что между правительствами двух стран действует обновленное Преференциальное торговое соглашение.

"Мы проводим встречи с азербайджанской стороной, с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, по вопросу расширения соглашения о свободной торговле. Такая деятельность также вносит свой вклад в развитие региональных связей", - сказал он.

По словам министра, отношения между странами развиваются во всех сферах, и большое влияние на это развитие оказывают дружеские и братские отношения лидеров двух государств.

"Мы очень любим Азербайджан. Основываясь на девизе "Одна нация - два государства" и благодаря вкладу лидеров двух стран, наши отношения находятся на превосходном уровне в политической, военной, оборонной, культурной, социальной и других сферах", - подчеркнул Болат.

Турецкий министр охарактеризовал отношения между Турцией и Азербайджаном как совершенные во всех областях.

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Версия на азербайджанском языке Ömər Bolat: “Türkiyə və Azərbaycan regionda güclü ittifaqı təmsil edir”

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