Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ сократился почти на 18%

В январе-феврале этого года стоимость товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ составила 909 млн 791 тыс. долларов США.

В январе-феврале этого года стоимость товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ составила 909 млн 791 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца между Азербайджаном и странами СНГ осуществлены экспортные операции на сумму 223 млн 483 тыс. долларов США (на 15,6% меньше по сравнению с прошлым годом) и операции по импорту на сумму 686 млн 308 тыс. долларов США (на 18% меньше).

За отчетный период доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 4,7%, а доля в общем импорте - 28,05%.