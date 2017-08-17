Товарооборот Азербайджана со странами СНГ увеличился на 14%

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении увеличился на 14% и за январь-июль составил 1 693,198 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период экспорт в эти страны вырос на 49,6% и составил 522,821 млн долларов, импорт в Азербайджан увеличился на 3,3% и составил 1 170,376 млн долларов. Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ снизилось на 17% - до 647,555 млн долларов.

Удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 8,50%, в операциях импорта – 26,78%.

Экспорт в Россию вырос на 55%, до 329,113 млн долларов, импорт сократился на 7%, составив 785,954 млн долларов. На долю России пришлось 5% экспортных, 18% импортных операций Азербайджана со странами СНГ.