    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС за два месяца составил $2,8 млрд

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС за два месяца составил $2,8 млрд

    Объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) в январе-феврале 2026 года составил $2 млрд 804 млн 317 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период Азербайджан сократил экспорт в страны ЕС на 31,7% - до $2 млрд 428 млн 516 тыс., а импорт из ЕС - на 22,8%, до $375 млн 801 тыс.

    В январе-феврале доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 66,2%, а в общем объеме импорта - 14,4%.

    За последние два месяца наибольший объем товарооборота Азербайджана пришелся на Италию, Румынию, Болгарию, Португалию и Чехию.

    Товарооборот Азербайджана Государственный таможенный комитет
    Azərbaycan iki ayda Aİ ölkələri ilə 2,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb
    Azerbaijan's trade with EU countries exceeded $2.8B in two months

