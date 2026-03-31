Товарооборот Азербайджана со странами ЕС за два месяца составил $2,8 млрд
Бизнес
- 31 марта, 2026
- 11:40
Объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) в январе-феврале 2026 года составил $2 млрд 804 млн 317 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период Азербайджан сократил экспорт в страны ЕС на 31,7% - до $2 млрд 428 млн 516 тыс., а импорт из ЕС - на 22,8%, до $375 млн 801 тыс.
В январе-феврале доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 66,2%, а в общем объеме импорта - 14,4%.
За последние два месяца наибольший объем товарооборота Азербайджана пришелся на Италию, Румынию, Болгарию, Португалию и Чехию.
Последние новости
12:08
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 3 тыс. человекВнешняя политика
12:03
Бинали Йылдырым: Геноцид 31 марта – общая трагедия всего тюркского мираВ регионе
12:02
На месторождении "Западная Курна-1" в Ираке разбился БПЛАДругие страны
12:01
Кир Стармер проведет экстренное совещание по ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
11:57
При ударах РФ по Украине погиб один человек, более десяти получили раненияДругие страны
11:54
Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном превысило 6,1 тыс. человекДругие страны
11:52
В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:50
В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем местеБизнес
11:40