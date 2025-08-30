Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

Объем товарооборота Азербайджана со странами Европейского Союза (ЕС) в январе-июле этого года составил $12 млрд 404,2 млн, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За последний год экспорт в страны ЕС вырос на 14,7% - до $10 млрд 715,4 млн, а импорт в Азербайджан - на 9,7%, - до $1 млрд 688,8 млн.

Доля стран ЕС в общем экспорте Азербайджана за семь месяцев составила 70,4%, а в импорте - 12,4%.

В отчетном периоде наибольший товарооборот Азербайджана имел с Италией, Германией, Чехией, Грецией и Испанией.

Объем товарооборота между Азербайджаном и Италией составил $7 млрд 498,6 млн (+20,6%), в том числе экспорт в Италию - $7 млрд 195,3 млн (+21,5%), импорт в Азербайджан - $303,3 млн (+2,8%).

Объем товарооборота между Азербайджаном и Германией составил $888,6 млн (+4,7%), в том числе экспорт в ФРГ - $376,4 млн (-1,3%), импорт в Азербайджан - $512 млн (+9,7%).

Товарооборот между Азербайджаном и Чехией составил $593,2 млн (-6,2%), из них $548,3 млн - экспорт в Чехию (-8,3%), а $44,9 млн - импорт в Азербайджан (+29,4%).

Объем товарооборота между Азербайджаном и Грецией составил $436,2 млн (+1,2%), в том числе экспорт в Грецию - $410 млн (+11,4%), импорт в Азербайджан - $26,2 млн (-30,2%).

Товарооборот с Испанией составил $148,3 млн (+23,5%), в том числе экспорт из Азербайджана - $6,1 млн (-18,7 раза), импорт из Испании - $142,2 млн (+77,8%).