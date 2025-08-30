Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb
- 30 avqust, 2025
- 13:57
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan və Avropa İttifaqı ölkələri arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 12 milyard 404,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % çoxdur.
O cümlədən, son 1 ildə Azərbaycanın ittifaq ölkələrinə ixracının dəyəri 14,7 % artaraq 10 milyard 715,4 milyon ABŞ dolları, bu ölkələrdən idxalının dəyəri isə 9,7 % artaraq 1 milyard 688,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
7 ay ərzində ittifaq ölkələrinin Azərbaycanın ümumi ixracında payı 70,4 %, idxalında payı isə 12,4 % təşkil edib.
Konkret ölkələrə gəlincə isə, yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın ən çox ticarət dövriyyəsi ardıcıl olaraq İtaliya, Almaniya, Çexiya, Yunanıstan və İspaniya ilə formalaşıb.
Azərbaycanın İtaliya arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 7 milyard 498,6 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 7 milyard 195,3 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 303,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 20,6 %, ixrac 21,5 %, idxal isə 2,8 % artıb.
Azərbaycanın Almaniya ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 888,6 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 376,4 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 512,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 4,7 %, idxal 9,7 % artıb, ixrac isə 1,3 % azalıb.
Azərbaycanın Çexiya ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 593,2 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 548,3 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 44,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 6,2 %, ixrac 8,3 % azalıb, idxal isə 29,4 % artıb.
Azərbaycanın Yunanıstanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 436,2 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 410 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 26,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 1,2 %, ixrac 11,4 % artıb, idxal isə 30,2 % azalıb.
Azərbaycanın İspaniya ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 148,3 milyon ABŞ dolları, o cümlədən bu ölkəyə ixracının dəyəri 6,1 milyon ABŞ dolları, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 142,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Son 1 ildə ticarət dövriyyəsi 23,5 %, ixrac 18,7 dəfə azalıb, idxal isə 77,8 % artıb.