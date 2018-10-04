Торговый дом Украины откроется в Азербайджане в следующем году

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Официальное открытие Торгового дома Украины (ТДУ) в Азербайджане планируется в 2019 году".

Об этом сказал Report советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

По его словам, о готовности принять участие в деятельности ТДУ заявили около 30 компаний Украины: "Большинство этих компаний специализируется на производстве высокотехнологичной продукции в отраслях машиностроения, металлургии, химической промышленности, а также аграрно-промышленного комплекса. В настоящее время организация работы ТДУ находится на завершающей стадии, проводится работа по формированию рабочего штата, определению первоочередных направлений его деятельности".

Напомним, что министерство налогов зарегистрировало ООО "Торговый Дом Украина" (ТДУ) 6 апреля 2018 года. Организация находится по юридическому адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Хана Шушинского, 48, кв. 2. Уставный капитал составляет 10 манатов, а законным представителем является Осадченко Юрий Леонидович.