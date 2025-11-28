Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    • 28 ноября, 2025
    • 10:43
    В январе - октябре 2025 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало представительство компании ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited" в Азербайджане".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 97,4 млн долларов США (рост за год в 3,63 раза, или на 70,6 млн долларов).

    В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 483,8 млн долларов, что на 61,91%, или на 185 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (298,8 млн долларов).

    Топ-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта в январе - октябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - октябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    97,4

    26,8

    263,43%

    ООО "Prime Cotton"

    95,2

    87,3

    9,05%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    51,1

    34,5

    48,12%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    50,6

    53,7

    -5,77%

    ООО "Export Stream"

    40,2

    4,7

    755,32%

    ООО "STP Алюминий"

    34,1

    16,3

    109,2%

    ЗАO "TABATERRA"

    33,3

    29,3

    13,65%

    ООО "UYTROP"

    29,3

    0

    -

    ООО "P-AQRO"

    27,8

    25,7

    8,17%

    ОАО "HOLCİM AZƏRBAYCAN"

    24,8

    20,5

    20,98%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция экспортеры частный сектор

