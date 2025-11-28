ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний
- 28 ноября, 2025
- 10:43
В январе - октябре 2025 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало представительство компании ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited" в Азербайджане".
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 97,4 млн долларов США (рост за год в 3,63 раза, или на 70,6 млн долларов).
В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 483,8 млн долларов, что на 61,91%, или на 185 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (298,8 млн долларов).
Топ-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
Компания
Объем экспорта в январе - октябре 2025 года (млн долларов)
Объем экспорта в январе - октябре 2024 года (млн долларов)
Разница в %
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
97,4
26,8
263,43%
ООО "Prime Cotton"
95,2
87,3
9,05%
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
51,1
34,5
48,12%
ЗАO "Baku Steel Company"
50,6
53,7
-5,77%
ООО "Export Stream"
40,2
4,7
755,32%
ООО "STP Алюминий"
34,1
16,3
109,2%
ЗАO "TABATERRA"
33,3
29,3
13,65%
ООО "UYTROP"
29,3
0
-
ООО "P-AQRO"
27,8
25,7
8,17%
ОАО "HOLCİM AZƏRBAYCAN"
24,8
20,5
20,98%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 6,6% и достиг 2,99 млрд долларов США.