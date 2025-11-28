İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 özəl şirkəti açıqlanıb

    Biznes
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:32
    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 özəl şirkəti açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi olub.

    "Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, şirkətin qeyd edilən dövr ərzində ixracı 97,4 milyon ABŞ dolları (il ərzində 3,63 dəfə və ya 70,6 milyon ABŞ dolları artım) təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 10 özəl şirkət 483,8 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü (298,8 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 61,91 % və ya 185 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 şirkəti:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

    97,4

    26,8

    263,43 %

    "Prime Cotton" MMC

    95,2

    87,3

    9,05 %

    "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC

    51,1

    34,5

    48,12 %

    "Baku Steel Company" QSC

    50,6

    53,7

    -5,77 %

    "Export Stream" MMC

    40,2

    4,7

    755,32 %

    "STP Alüminium" MMC

    34,1

    16,3

    109,2 %

    "Tabaterra" QSC

    33,3

    29,3

    13,65 %

    "UYTROP" MMC

    29,3

    0

    -

    "P-Aqro" MMC

    27,8

    25,7

    8,17 %

    "HOLCİM Azərbaycan" ASC

    24,8

    20,5

    20,98 %

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan qeyri-neft məhsulları İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

