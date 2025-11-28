Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 özəl şirkəti açıqlanıb
- 28 noyabr, 2025
- 11:32
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi olub.
"Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, şirkətin qeyd edilən dövr ərzində ixracı 97,4 milyon ABŞ dolları (il ərzində 3,63 dəfə və ya 70,6 milyon ABŞ dolları artım) təşkil edib.
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 10 özəl şirkət 483,8 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü (298,8 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 61,91 % və ya 185 milyon ABŞ dolları çoxdur.
Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 şirkəti:
|
Şirkət
|
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
"Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi
|
97,4
|
26,8
|
263,43 %
|
"Prime Cotton" MMC
|
95,2
|
87,3
|
9,05 %
|
"Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC
|
51,1
|
34,5
|
48,12 %
|
"Baku Steel Company" QSC
|
50,6
|
53,7
|
-5,77 %
|
"Export Stream" MMC
|
40,2
|
4,7
|
755,32 %
|
"STP Alüminium" MMC
|
34,1
|
16,3
|
109,2 %
|
"Tabaterra" QSC
|
33,3
|
29,3
|
13,65 %
|
"UYTROP" MMC
|
29,3
|
0
|
-
|
"P-Aqro" MMC
|
27,8
|
25,7
|
8,17 %
|
"HOLCİM Azərbaycan" ASC
|
24,8
|
20,5
|
20,98 %
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dollarına çatıb.