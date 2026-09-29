ТОП-10 частных компаний Азербайджана увеличили ненефтяной экспорт более чем вдвое
- 29 сентября, 2026
- 20:18
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В январе-августе 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО Azerbaijan International Mining Company Limited.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр коммуникации и анализа экономических реформ, экспорт продукции компании за указанный период составил $245,7 млн (рост за год в 3,29 раза, или на $171 млн).
За отчетный период 10 частных компаний, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, осуществили экспорт на сумму $697,1 млн, что в 2,33 раза, или на $397,67 млн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($299,43 млн).
Топ-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
|
Компания
|
Объем экспорта за 8 месяцев 2026 года (млн долларов США)
|
Объем экспорта за 8 месяцев 2025 года (млн долларов США)
|
Разница в %
|
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
|
245,7
|
74,7
|
3,29 dəfə
|
ООО "Prime Cotton"
|
102,9
|
84
|
22,5 %
|
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
|
90,9
|
39,3
|
2,31 dəfə
|
ЗАO "Baku Steel Company"
|
54
|
41,3
|
30,75 %
|
ООО"Prime Export"
|
43,9
|
0
|
-
|
ООО"Tabaterra"
|
40,6
|
23
|
76,52 %
|
ООО"West Stream"
|
32,3
|
0
|
-
|
ООО"Agrarco"
|
31
|
10,4
|
2,98 dəfə
|
ООО"Silk Way Airlines"
|
28,5
|
0,03
|
950 dəfə
|
ООО"P-Aqro"
|
27,3
|
26,7
|
2,25 %