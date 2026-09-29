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    ТОП-10 частных компаний Азербайджана увеличили ненефтяной экспорт более чем вдвое

    Бизнес
    • 29 сентября, 2026
    • 20:18
    ТОП-10 частных компаний Азербайджана увеличили ненефтяной экспорт более чем вдвое

    В январе-августе 2026 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО Azerbaijan International Mining Company Limited.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр коммуникации и анализа экономических реформ, экспорт продукции компании за указанный период составил $245,7 млн (рост за год в 3,29 раза, или на $171 млн).

    За отчетный период 10 частных компаний, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, осуществили экспорт на сумму $697,1 млн, что в 2,33 раза, или на $397,67 млн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($299,43 млн).

    Топ-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта за 8 месяцев 2026 года (млн долларов США)

    Объем экспорта за 8 месяцев 2025 года (млн долларов США)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    245,7

    74,7

    3,29 dəfə

    ООО "Prime Cotton"

    102,9

    84

    22,5 %

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    90,9

    39,3

    2,31 dəfə

    ЗАO "Baku Steel Company"

    54

    41,3

    30,75 %

    ООО"Prime Export"

    43,9

    0

    -

    ООО"Tabaterra"

    40,6

    23

    76,52 %

    ООО"West Stream"

    32,3

    0

    -

    ООО"Agrarco"

    31

    10,4

    2,98 dəfə

    ООО"Silk Way Airlines"

    28,5

    0,03

    950 dəfə

    ООО"P-Aqro"

    27,3

    26,7

    2,25 %
    Экспорт Азербайджана
    Azərbaycanda TOP-10 özəl şirkətin qeyri-neft ixracının dəyəri 2 dəfədən çox artıb
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