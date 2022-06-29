О нас

Tesla закроет офис в Калифорнии

Tesla закроет офис в Калифорнии Американский производитель электромобилей Tesla ликвидирует один из своих офисов в штате Калифорния, под сокращение попадут около 200 сотрудников.
Бизнес
29 июня 2022 г. 08:48
Tesla закроет офис в Калифорнии

Американский производитель электромобилей Tesla ликвидирует один из своих офисов в штате Калифорния, под сокращение попадут около 200 сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в целях сокращения расходов компания закрывает офис в Сан-Матео, больше половины его штата получило уведомления об освобождении от занимаемых должностей. Оставшаяся часть персонала будет распределена между другими офисами компании. Издание отмечает, что большая часть подвергшихся сокращению сотрудников занималась улучшением автопилота Tesla.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi