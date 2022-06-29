Tesla закроет офис в Калифорнии

Американский производитель электромобилей Tesla ликвидирует один из своих офисов в штате Калифорния, под сокращение попадут около 200 сотрудников.

Американский производитель электромобилей Tesla ликвидирует один из своих офисов в штате Калифорния, под сокращение попадут около 200 сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в целях сокращения расходов компания закрывает офис в Сан-Матео, больше половины его штата получило уведомления об освобождении от занимаемых должностей. Оставшаяся часть персонала будет распределена между другими офисами компании. Издание отмечает, что большая часть подвергшихся сокращению сотрудников занималась улучшением автопилота Tesla.