    Ташкент предложил провести в 2026 году инвестфорум ЦА и Азербайджана

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 17:23
    Ташкент предложил провести в 2026 году инвестфорум ЦА и Азербайджана

    Узбекистан предложил провести в 2026 году в Самарканде инвестиционный форум Центральной Азии (ЦА) и Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, с такой инициативой выступил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.

    По словам министра, мероприятие может стать платформой для объединения региональных бизнес-инициатив и презентации совместного бренда Made in Central Asia.

    "Выпуск продукции под единым региональным знаком позволит повысить экспортный потенциал и узнаваемость товаров стран Центральной Азии на мировых рынках", - подчеркнул Кудратов.

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur
    Uzbekistan proposes holding Central Asia–Azerbaijan investment forum in 2026

