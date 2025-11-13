Ташкент предложил провести в 2026 году инвестфорум ЦА и Азербайджана
Бизнес
- 13 ноября, 2025
- 17:23
Узбекистан предложил провести в 2026 году в Самарканде инвестиционный форум Центральной Азии (ЦА) и Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, с такой инициативой выступил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.
По словам министра, мероприятие может стать платформой для объединения региональных бизнес-инициатив и презентации совместного бренда Made in Central Asia.
"Выпуск продукции под единым региональным знаком позволит повысить экспортный потенциал и узнаваемость товаров стран Центральной Азии на мировых рынках", - подчеркнул Кудратов.
Последние новости
18:10
Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяцаВ регионе
18:10
Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине АзербайджанаФинансы
18:08
Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и АмстердамаВнешняя политика
18:05
Арарат Мирзоян совершит официальный визит в ГрузиюВ регионе
18:02
Фото
В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президентаВнутренняя политика
17:58
Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФДругие страны
17:48
Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родинуВ регионе
17:40
Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в ГазеДругие страны
17:39