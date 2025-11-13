Ташкент предложил провести в 2026 году инвестфорум ЦА и Азербайджана

Узбекистан предложил провести в 2026 году в Самарканде инвестиционный форум Центральной Азии (ЦА) и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, с такой инициативой выступил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на первой встрече министров торговли и инвестиций стран региона и Азербайджана в Ташкенте.

По словам министра, мероприятие может стать платформой для объединения региональных бизнес-инициатив и презентации совместного бренда Made in Central Asia.

"Выпуск продукции под единым региональным знаком позволит повысить экспортный потенциал и узнаваемость товаров стран Центральной Азии на мировых рынках", - подчеркнул Кудратов.