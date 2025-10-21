Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 15:21
    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече председателя комитета Шахина Багирова с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу.

    На встрече обсуждены взаимоотношения между таможенными службами двух стран, роль таможенных органов в укреплении экономических связей и увеличении взаимного товарооборота, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Шахин Багиров Иран таможня Моджтаба Демирчилу
    Фото
    Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirir
    Фото
    Azerbaijan, Iran strengthen customs information exchange

    Последние новости

    15:49

    Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    15:48

    В Армении могут закрыть церковный телеканал

    В регионе
    15:38

    Грузия в сентябре вчетверо увеличила закупку нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    15:35

    Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществу

    Бизнес
    15:27
    Фото

    Гафарова и Симонян выразили готовность продолжить конструктивный диалог - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:22

    Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и Тараз

    Внешняя политика
    15:21
    Фото

    Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен

    Бизнес
    15:06

    Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через Азербайджан

    В регионе
    15:02

    Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и США

    Другие страны
    Лента новостей