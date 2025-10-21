Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече председателя комитета Шахина Багирова с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу.

На встрече обсуждены взаимоотношения между таможенными службами двух стран, роль таможенных органов в укреплении экономических связей и увеличении взаимного товарооборота, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.