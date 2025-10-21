Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен
Бизнес
- 21 октября, 2025
- 15:21
Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обмен.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече председателя комитета Шахина Багирова с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу.
На встрече обсуждены взаимоотношения между таможенными службами двух стран, роль таможенных органов в укреплении экономических связей и увеличении взаимного товарооборота, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Последние новости
15:49
Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
15:48
В Армении могут закрыть церковный телеканалВ регионе
15:38
Грузия в сентябре вчетверо увеличила закупку нефти и нефтяных масел из АзербайджанаЭнергетика
15:35
Минэкономики уточнило сроки проведения повторных аукционов по госимуществуБизнес
15:27
Фото
Гафарова и Симонян выразили готовность продолжить конструктивный диалог - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
15:22
Азербайджан и Казахстан установили побратимские отношения между городами Газах и ТаразВнешняя политика
15:21
Фото
Таможенные службы Азербайджана и Ирана укрепляют информационный обменБизнес
15:06
Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через АзербайджанВ регионе
15:02