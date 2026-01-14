Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 14 января, 2026
    • 15:51
    Таможенные органы Азербайджана и Италии подписали Декларацию о намерениях

    Управление международного сотрудничества Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана и Управление международных отношений Таможенного и монопольного агентства Италии подписали Декларацию о намерениях.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это документ подписан на сегодняшней встрече с делегацией во главе с руководителем Управления международных отношений Андреа Маззелла.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии.

    Также обсуждены вопросы управления рисками, борьбы с нарушениями таможенного законодательства, а также таможенные процедуры, внедряемые с применением искусственного интеллекта, и возможности взаимного обмена опытом между таможенными органами двух стран в сфере электронной коммерции.

    Госкомтаможня Азербайджан Италия декларация о намерениях таможенное сотрудничество
    Фото
    Фото
    Фото

    Таможенные органы Азербайджана и Италии подписали Декларацию о намерениях

