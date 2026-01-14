Таможенные органы Азербайджана и Италии подписали Декларацию о намерениях

Управление международного сотрудничества Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана и Управление международных отношений Таможенного и монопольного агентства Италии подписали Декларацию о намерениях.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это документ подписан на сегодняшней встрече с делегацией во главе с руководителем Управления международных отношений Андреа Маззелла.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии.

Также обсуждены вопросы управления рисками, борьбы с нарушениями таможенного законодательства, а также таможенные процедуры, внедряемые с применением искусственного интеллекта, и возможности взаимного обмена опытом между таможенными органами двух стран в сфере электронной коммерции.