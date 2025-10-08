Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 11:28
    Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков через государственную границу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Во время досмотра ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, в его куртке и сумке были обнаружены 37 золотых слитков Pamp общим весом 365 граммов, скрытых от таможенного контроля.

    По факту ведется расследование.

    Госкомтаможня контрабанда золота
    Фото
    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Последние новости

    11:32

    Президент США второй раз за октябрь встретится с разведслужбами

    Другие страны
    11:31

    Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

    В регионе
    11:28
    Фото

    Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков

    Бизнес
    11:21

    АБР: МСБ Азербайджана становится опорой "зеленой экономики"

    Бизнес
    11:21

    В Стамбуле открыли памятник Бахтияру Вахабзаде

    Внешняя политика
    11:16
    Фото

    Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award

    Внутренняя политика
    11:12
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в климатическом диалоге высокого уровня в Лондоне

    Внешняя политика
    11:11
    Фото

    Азербайджан и США обсудили развитие межрелигиозного и культурного диалога

    Религия
    11:09
    Фото

    Азербайджан и Грузия обмениваются опытом в области БПЛА

    Армия
    Лента новостей