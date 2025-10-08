Таможенники предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков
Бизнес
- 08 октября, 2025
- 11:28
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного провоза золотых слитков через государственную границу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Во время досмотра ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, в его куртке и сумке были обнаружены 37 золотых слитков Pamp общим весом 365 граммов, скрытых от таможенного контроля.
По факту ведется расследование.
