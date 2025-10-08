İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Biznes
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:09
    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi gömrük nəzarət tədbirləri nəticəsində qızıl külçələrin qanunsuz şəkildə gömrük sərhədindən keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" bu barədə Komitəyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Dubay-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının əl yüklərinə gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Yoxlama zamanı həmin şəxsin gödəkcəsində və əl çantasında gömrük nəzarətindən gizlədilən 37 ədəd "Pamp" markalı, ümumi təqribi çəkisi 365 qram qızıl külçə aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi qızıl külçələr

    Son xəbərlər

    11:09

    Səfir: Azərbaycan Pakistanın səmimi və etibarlı dostudur

    Biznes
    11:09
    Foto

    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Biznes
    11:09

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi vəfat edib

    Fərdi
    11:08

    Azərbaycan və Oman tranzit sektorunda birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    Biznes
    11:07

    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    11:06

    ADB: Azərbaycanın KOB sektoru "yaşıl iqtisadiyyat"ın əsas dayağına çevrilir

    Biznes
    11:05

    Vyetnam KOB sahəsində Azərbaycan təcrübəsini öyrənir

    Biznes
    11:04

    ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlar

    Digər ölkələr
    11:03
    Foto

    Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti