    Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовика

    Бизнес
    • 23 февраля, 2026
    • 10:16
    Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли попытку контрабанды крупной партии метамфетамина.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, запрещенный груз был обнаружен на таможенном посту "Седерек" в транспортном средстве, следовавшем транзитом из Ирана в Турцию.

    Во время стандартной проверки на стационарной рентгеновской установке специалисты обратили внимание на подозрительные очертания внутри аккумулятора, расположенного в прицепе. Это стало основанием для проведения детального таможенного досмотра.

    В ходе досмотра внутри аккумулятора были обнаружены 6 пакетов с метамфетамином общим чистым весом 5 кг 254,397 г.

    По факту проводится расследование.

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib
    Лента новостей