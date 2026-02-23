Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовика
Бизнес
- 23 февраля, 2026
- 10:16
Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли попытку контрабанды крупной партии метамфетамина.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, запрещенный груз был обнаружен на таможенном посту "Седерек" в транспортном средстве, следовавшем транзитом из Ирана в Турцию.
Во время стандартной проверки на стационарной рентгеновской установке специалисты обратили внимание на подозрительные очертания внутри аккумулятора, расположенного в прицепе. Это стало основанием для проведения детального таможенного досмотра.
В ходе досмотра внутри аккумулятора были обнаружены 6 пакетов с метамфетамином общим чистым весом 5 кг 254,397 г.
По факту проводится расследование.
