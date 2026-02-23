Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовика

Сотрудники Нахчыванского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета пресекли попытку контрабанды крупной партии метамфетамина.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, запрещенный груз был обнаружен на таможенном посту "Седерек" в транспортном средстве, следовавшем транзитом из Ирана в Турцию.

Во время стандартной проверки на стационарной рентгеновской установке специалисты обратили внимание на подозрительные очертания внутри аккумулятора, расположенного в прицепе. Это стало основанием для проведения детального таможенного досмотра.

В ходе досмотра внутри аккумулятора были обнаружены 6 пакетов с метамфетамином общим чистым весом 5 кг 254,397 г.

По факту проводится расследование.