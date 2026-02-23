İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    • 23 fevral, 2026
    • 10:00
    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində növbəti dəfə xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, narkotik vasitə "Sədərək" gömrük postunda ölkə ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Türkiyəyə gedən nəqliyyat vasitəsində aşkar olunub. "X-ray" stasionar rentgen qurğusunda aparılan baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinə aid qoşquda yerləşdirilmiş akkumulyatorda şübhəli cizgilər müşahidə edildiyindən əsaslı gömrük yoxlaması həyata keçirilib.

    Yoxlama zamanı akkumulyatorun içərisinə malların aşkarlanmasını çətinləşdirən üsulla yerləşdirilmiş 6 ədəd sellofan paketdə ümumilikdə təmiz çəkisi 5 kiloqram 254,397 qram olan xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə - metamfetamin aşkar edilib.

    Faktla bağlı aradırma aparılır.

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib
    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib
    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsi metamfetamin
    Foto
    Video
    Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовика

    Son xəbərlər

    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:22

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    10:20

    "Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:19

    Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:09

    Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinib

    Elm və təhsil
    10:06

    Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətirib

    Sosial müdafiə
    10:00
    Foto
    Video

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    09:59

    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti