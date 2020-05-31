Таир Миркишили: Турция занимает важное место в экспорте Азербайджана

По данным на 2019 год, Турция занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента.

По его словам, за прошедший период товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 33% и достиг 4,5 млрд долларов США: "Турция занимает важное место в экспорте Азербайджана. В 2019 году экспорт Азербайджана в эту страну вырос на 36% и составил 2,9 млрд долларов США. С 2017 года Азербайджан имеет положительное сальдо во внешней торговле с Турцией. В 2019 году это сальдо достигло рекордных 1,2 млрд долларов США. Азербайджан вложил в экономику Турции 18,5 млрд долларов США, а Турция в Азербайджан - 12,5 млрд долларов США".

Председатель комитета также отметил, что подписание преференциального соглашения сыграет важную роль в росте экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе.