Тахир Миркишили: Полная утрата трудоспособности одного человека наносит ущерб в 3 млн манатов

В Азербайджане полная утрата трудоспособности одного человека наносит экономике страны ущерб в 3 млн манатов.

В Азербайджане полная утрата трудоспособности одного человека наносит экономике страны ущерб в 3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на общественных слушаниях "Система продовольственной безопасности и ее роль в концепции "Единого здоровья" в парламентском комитете по аграрной политике.

"Частичная утрата трудоспособности одного человеком наносит экономике ущерб в 1 млн манатов", - добавил он.