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Тахир Миркишили: Полная утрата трудоспособности одного человека наносит ущерб в 3 млн манатов

Тахир Миркишили: Полная утрата трудоспособности одного человека наносит ущерб в 3 млн манатов В Азербайджане полная утрата трудоспособности одного человека наносит экономике страны ущерб в 3 млн манатов.
Бизнес
18 апреля 2024 г. 12:11
Тахир Миркишили: Полная утрата трудоспособности одного человека наносит ущерб в 3 млн манатов
Таир Миркишили

В Азербайджане полная утрата трудоспособности одного человека наносит экономике страны ущерб в 3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили на общественных слушаниях "Система продовольственной безопасности и ее роль в концепции "Единого здоровья" в парламентском комитете по аграрной политике.

"Частичная утрата трудоспособности одного человеком наносит экономике ущерб в 1 млн манатов", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Bir insanın əmək qabiliyyətini tam itirməsi 3 milyon manat zərər deməkdir"

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