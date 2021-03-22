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Свыше 30 тыс. сотрудников Amazon в Италии начали забастовку

Свыше 30 тыс. сотрудников Amazon в Италии начали забастовку Сотрудники итальянского подразделения американской компании Amazon, занимающейся интернет-торговлей, начали забастовку, которая продлится в течение суток, в связи с невыполнением, по мнению профсоюзов, компанией поставленных ими требований в области защит
Бизнес
22 марта 2021 г. 22:31
Свыше 30 тыс. сотрудников Amazon в Италии начали забастовку

Сотрудники итальянского подразделения американской компании Amazon, занимающейся интернет-торговлей, начали забастовку, которая продлится в течение суток, в связи с невыполнением, по мнению профсоюзов, компанией поставленных ими требований в области защиты трудовых прав персонала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.

О проведении забастовки объявили 11 марта сразу несколько профсоюзов, объединяющих работников сферы транспорта и курьеров. "Среди предъявляемых профсоюзами требований - контроль за нормами продолжительности рабочего времени и объемом выполняемой работы, а также неукоснительное соблюдение стандартов охраны труда и безопасности сотрудников", - сообщил национальный секретарь Итальянской федерации работников транспорта Микеле де Розе. По данным профсоюзов, в забастовке принимают участие до 75% сотрудников компании в стране, а в некоторых областях - и до 90%. Как сообщает, численность бастующих колеблется от 30 до 40 тыс.

Представители Amazon отметили, что соблюдают нормы охраны труда. "Защита здоровья и обеспечение безопасности работников - наши приоритетные задачи", - приводит комментарий компании газета La Repubblica.

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