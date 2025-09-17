Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 11%

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 14:06
    Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 11%

    В январе-июле этого года стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, составила 4 млрд 887,8 млн манатов, что на 10,6% больше в реальном выражении по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.

    Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

    Юридическими лицами населению были оказаны услуги на 4 млрд 329,1 млн манатов, что составило 88,6% от общей стоимости услуг.

    платные услуги Баку статистика
    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей