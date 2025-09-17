Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 11%
Бизнес
- 17 сентября, 2025
- 14:06
В январе-июле этого года стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, составила 4 млрд 887,8 млн манатов, что на 10,6% больше в реальном выражении по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.
Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.
Юридическими лицами населению были оказаны услуги на 4 млрд 329,1 млн манатов, что составило 88,6% от общей стоимости услуг.
