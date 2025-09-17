İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:38
    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 4 milyard 887,8 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 7 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 10,6 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 4 milyard 329,1 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 88,6 %-ni təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,3 % artaraq 8 milyard 75,2 milyon manat olub. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 6 milyard 74,3 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,2 %-ini təşkil edib.

    Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 11%

