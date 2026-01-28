Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стоимость экспортированных Азербайджаном азотных удобрений выросла более чем на 35%

    Бизнес
    • 28 января, 2026
    • 14:40
    Стоимость экспортированных Азербайджаном азотных удобрений выросла более чем на 35%

    Азербайджан в 2025 году экспортировал 543 тыс. 531,8 т азотных удобрений на сумму $170 млн 773 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, по сравнению с предыдущим годом стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 35,3%, а объем сократился на 3,8%.

    Доля азотных удобрений в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составляет 5,2%.

    В 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49 млрд 423 млн. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    $25 млрд 43 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $24 млрд 380 млн - на импорт. В 2025 году экспорт сократился на 5,7%, а импорт увеличился на 15,8%.

    Положительное сальдо внешней торговли достигло $663 млн, что в 8,3 раза ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

    азотные удобрения Государственный таможенный комитет Азербайджан
    Azərbaycanın ixrac etdiyi azot gübrəsinin ümumi dəyəri 35 %-dən çox artıb
    Value of Azerbaijan's nitrogen fertilizer exports rises by over 35%

    Последние новости

    15:57

    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Другие страны
    15:47

    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:45
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:44

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    15:43

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Kультурная политика
    15:41
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Энергетика
    15:40

    В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

    В регионе
    15:40

    В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

    Финансы
    15:37

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    Лента новостей