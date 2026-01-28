Стоимость экспортированных Азербайджаном азотных удобрений выросла более чем на 35%

Азербайджан в 2025 году экспортировал 543 тыс. 531,8 т азотных удобрений на сумму $170 млн 773 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, по сравнению с предыдущим годом стоимость экспортируемой продукции увеличилась на 35,3%, а объем сократился на 3,8%.

Доля азотных удобрений в экспорте основных ненефтяных продуктов азербайджанского происхождения составляет 5,2%.

В 2025 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $49 млрд 423 млн. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

$25 млрд 43 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $24 млрд 380 млн - на импорт. В 2025 году экспорт сократился на 5,7%, а импорт увеличился на 15,8%.

Положительное сальдо внешней торговли достигло $663 млн, что в 8,3 раза ниже уровня аналогичного периода 2024 года.