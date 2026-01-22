США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

Торговая палата США совместно с Государственным департаментом и Министерством торговли США организует первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, миссия состоится 9–10 февраля 2026 года в Баку.

В рамках двухдневного визита делегация высокого уровня предоставит американским компаниям возможность установить прямые контакты с представителями государственных органов Азербайджана, госкомпаний и ведущих игроков частного сектора.

Основное внимание будет сосредоточено на энергетике и цифровой трансформации, обороне и транспорте, сельском хозяйстве и здравоохранении, финансах и инвестициях.

Программой миссии предусмотрены встречи с представителями Администрации Президента и Кабинета министров, профильных министерств, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), PASHA Holding, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), а также других государственных и частных структур.