Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Бизнес
    • 22 января, 2026
    • 09:48
    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Торговая палата США совместно с Государственным департаментом и Министерством торговли США организует первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на палату, миссия состоится 9–10 февраля 2026 года в Баку.

    В рамках двухдневного визита делегация высокого уровня предоставит американским компаниям возможность установить прямые контакты с представителями государственных органов Азербайджана, госкомпаний и ведущих игроков частного сектора.

    Основное внимание будет сосредоточено на энергетике и цифровой трансформации, обороне и транспорте, сельском хозяйстве и здравоохранении, финансах и инвестициях.

    Программой миссии предусмотрены встречи с представителями Администрации Президента и Кабинета министров, профильных министерств, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), PASHA Holding, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), а также других государственных и частных структур.

    Азербайджан бизнес-миссия Торговая палата США Госдеп США министерство торговли США SOCAR SOFAZ AZPROMO AmCham Azerbaijan
    ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayır

    Последние новости

    10:06

    Moody"s: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    10:04

    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    10:03

    Защитник "Карабаха" вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    10:00

    В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ

    Милли Меджлис
    09:56

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $68

    Энергетика
    09:53

    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Энергетика
    09:53

    В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

    Происшествия
    09:49

    В Баку два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    09:48

    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Бизнес
    Лента новостей