Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года

Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года

Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года

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Срок эксплуатации месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года. Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Кабинет министров внес изменения в "Перечень случаев использования земных недр, путем прямых переговоров", утвержденный постановлением от 10 мая 2019 года. Согласно документу, срок предоставления месторождений на этих территорий в пользование путем прямых переговоров продлен до 1 января 2027 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram