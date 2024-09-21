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Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года

Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года
Бизнес
21 сентября 2024 г. 15:35
Срок эксплуатации месторождений на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года

Срок эксплуатации месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях путем прямых переговоров продлен еще на 2 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Кабинет министров внес изменения в "Перечень случаев использования земных недр, путем прямых переговоров", утвержденный постановлением от 10 мая 2019 года.

Согласно документу, срок предоставления месторождений на этих территорий в пользование путем прямых переговоров продлен до 1 января 2027 года.

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