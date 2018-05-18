Создана комиссия по ликвидации Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение о создании ликвидационной комиссии для исполнения распоряжения президента от 20 апреля 2018 года об упразднении Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Как сообщает Report, физические и юридические лица, являющиеся кредиторами комитета, могут предъявить требования до 18 июля.

Требования принимаются по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Братьев Мардановых, 124.