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    Создана комиссия по ликвидации Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение о создании ликвидационной комиссии для исполнения распоряжения президента от 20 апреля 2018 года об упразднении Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам.

    Как сообщает Report, физические и юридические лица, являющиеся кредиторами комитета, могут предъявить требования до 18 июля.

    Требования принимаются по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Братьев Мардановых, 124.

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