На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Экономического совета Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Согласно информации, на заседании были рассмотрены актуальные вопросы, поднятые предпринимателями в рамках работы Рабочей группы по устранению препятствий для предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды. Обсуждения касались направлений "Судебная и правовая сфера" и "Государственные закупочные процедуры".

С докладами выступили помощник президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы Натиг Амиров и председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов. В обсуждениях также приняли участие председатель Верховного суда Инам Каримов, министр юстиции Фарид Ахмедов и глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров.

По итогам заседания принято решение о подготовке поправок в соответствующие нормативно-правовые акты с учетом высказанных предложений и представлении их в Кабинет министров. Профильным структурам даны соответствующие поручения.