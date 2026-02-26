Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок

    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 17:45
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок

    Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Экономического совета Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    Согласно информации, на заседании были рассмотрены актуальные вопросы, поднятые предпринимателями в рамках работы Рабочей группы по устранению препятствий для предпринимательской деятельности и улучшению бизнес-среды. Обсуждения касались направлений "Судебная и правовая сфера" и "Государственные закупочные процедуры".

    С докладами выступили помощник президента Азербайджана, руководитель Рабочей группы Натиг Амиров и председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов. В обсуждениях также приняли участие председатель Верховного суда Инам Каримов, министр юстиции Фарид Ахмедов и глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров.

    По итогам заседания принято решение о подготовке поправок в соответствующие нормативно-правовые акты с учетом высказанных предложений и представлении их в Кабинет министров. Профильным структурам даны соответствующие поручения.

    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    На заседании Экономического совета рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
    Экономический совет Азербайджана Али Асадов Кабинет министров
    Фото
    İqtisadi Şura biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edib

    Последние новости

    18:22

    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:15

    AFB Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    18:10

    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    Финансы
    18:02
    Фото

    В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Инфраструктура
    17:55

    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Другие страны
    17:52

    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    В регионе
    Лента новостей