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    Азербайджан в рамках AIIF 2026 подписал соглашения и документы на $10,8 млрд

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 14:22
    Азербайджан в рамках AIIF 2026 подписал соглашения и документы на $10,8 млрд

    Соглашения и документы на общую сумму $10,8 млрд подписаны на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026), который завершил работу в субботу в Баку.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках форума всего подписано 23 документа.

    Эти документы Азербайджан подписал с международными инвесторами и компаниями-партнерами.

    Подписанные документы охватывают такие направления, как искусственный интеллект, энергетика, в том числе возобновляемая, строительство, цифровая экономика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, финансы, водное хозяйство и другие.

    С учетом проектов, объявленных в рамках Бакинской энергетической недели, проведенной в июне этого года, общая стоимость планируемых совместных проектов достигнет $16,7 млрд. "Это является наглядным показателем растущего доверия инвесторов к Азербайджану и повышения привлекательности для них нашей страны. Инвестиции такого масштаба вносят важный вклад в диверсификацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций, увеличение добавленной стоимости и повышение занятости", - подчеркивает Минэкономики.

    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Инвестиционные проекты
    AIIF 2026-da ümumi dəyəri 10,8 milyard dollar olan 23 sənəd imzalanıb
    Azerbaijan signs agreements and documents worth $10.8 billion at AIIF 2026
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