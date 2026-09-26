Азербайджан в рамках AIIF 2026 подписал соглашения и документы на $10,8 млрд

Соглашения и документы на общую сумму $10,8 млрд подписаны на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026), который завершил работу в субботу в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках форума всего подписано 23 документа.

Эти документы Азербайджан подписал с международными инвесторами и компаниями-партнерами.

Подписанные документы охватывают такие направления, как искусственный интеллект, энергетика, в том числе возобновляемая, строительство, цифровая экономика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, финансы, водное хозяйство и другие.

С учетом проектов, объявленных в рамках Бакинской энергетической недели, проведенной в июне этого года, общая стоимость планируемых совместных проектов достигнет $16,7 млрд. "Это является наглядным показателем растущего доверия инвесторов к Азербайджану и повышения привлекательности для них нашей страны. Инвестиции такого масштаба вносят важный вклад в диверсификацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций, увеличение добавленной стоимости и повышение занятости", - подчеркивает Минэкономики.