    Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

    Бизнес
    • 05 марта, 2026
    • 10:39
    Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

    Сегодня из Азербайджана в Армению осуществляется очередная поставка дизельного топлива и российских удобрений.

    Как передает Report, со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в сторону станции Беюк-Кесик был отправлен грузовой состав, включающий 31 вагон с 1 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона, загруженных 135 тоннами удобрений.

    Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии. Российские удобрения направляются в Армению через Азербайджан в рамках транзитных перевозок.

    Напомним, что 25 февраля из Азербайджана в Армению был отправлен состав из 39 цистерн с 4 500 тоннами дизельного топлива. Ранее, 11 января, в Армению было отправлено 18 вагонов с 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92. 9 января в эту страну было поставлено в общей сложности 2 698 тонн нефтепродуктов, включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

    Экспорт топлива в Армению начался 18 декабря 2025 года - в тот день было поставлено 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

    Перевозки в данном направлении осуществляются после снятия ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, в соответствии с решением президента Ильхам Алиев, принятым в октябре 2025 года.

    Ermənistana dizel yanacağı və gübrə daşıyan qatar Biləcəridən yola düşüb
    Train carrying diesel fuel, fertilizers departs from Azerbaijan's Bilajari station to Armenia
