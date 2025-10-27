Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Словения определила перспективные отрасли для создания совместных предприятий с Азербайджаном

    Бизнес
    • 27 октября, 2025
    • 15:31
    Словения определила перспективные отрасли для создания совместных предприятий с Азербайджаном

    Создание совместных предприятий рассматривается как одна из перспективных форм экономического сотрудничества между Словенией и Азербайджаном.

    Об этом сообщил Report министр экономики, туризма и спорта Республики Словения Матяж Хан.

    "Мы видим значительный потенциал в таких сферах, как энергетика, в особенности в области возобновляемых источников энергии, "зеленые технологии", фармацевтика, где активно работают инновационные словенские компании, машиностроение, электротехника, а также цифровизация и интеллектуальные решения для логистики и управления транспортом", - подчеркнул М. Хан.

    Министр отметил, что сотрудничество в области "зеленой экономики", обмен знаниями и совместная разработка технологических решений открывают возможности для формирования долгосрочного и устойчивого партнерства между нашими странами.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке

