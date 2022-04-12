Сколько стоит продажа и аренда объектов в Баку?

Желающие инвестировать в недвижимость в Баку чаще всего покупают коммерческие объекты, либо строят и сдают их в аренду. Сколько стоит продажа и аренда коммерческих объектов в столице?

Желающие инвестировать в недвижимость в Баку чаще всего покупают коммерческие объекты, либо строят и сдают их в аренду. Сколько стоит продажа и аренда коммерческих объектов в столице?

Report побеседовал на эту тему с руководителем одной из оценочных компаний Вусалом Масталиевым.

По его словам, наиболее рентабельные объекты находятся на улице Низами: "В настоящее время в Баку очень легко можно сдать в аренду нежилые помещения на трех основных территориях. Одна из них – бывшая Торговая, то есть нынешняя улица Низами. Цена продажи одного квадратного метра объекта здесь составляет 5-10 тысяч манатов. В центре Торговой можно арендовать нежилое помещение площадью 500 квадратных метров за 20-25 тысяч манатов. Объект оценивается на основании доходов, которые он приносит. Если объект площадью 500 квадратных метров сдается в аренду за 25 тысяч манатов, то его стоимость оценивается в 6 млн манатов. В реальности же, никто не заплатит столько за данный объект. За вычетом определенных затрат реальная стоимость этого объекта составляет 4-5 млн манатов".

В.Масталиев отметил, что на втором месте по рентабельности объекты возле метро “Нариман Нариманов”: “Эти места называют второй Торговой. Отдельное нежилое помещение в этом районе редко продается. Почти все продаваемые объекты расположены на первых этажах пятиэтажных зданий. Самой "дорогой" считается улица Ага Нематуллы. Один квадратный метр нежилой площади на первых этажах пятиэтажек, расположенных у метро, продается за 6-7 тысяч манатов.

По словам собеседника, нежилые помещения на нижних этажах жилых домов обходятся дороже жилых: “К примеру, цена двухкомнатной “хрущевки” как нежилой площади, арендуемой за 600 манатов, составит около 144 тысяч манатов. Аналогичное жилое помещение будет продаваться за 100 тысяч манатов. Потому что на коммерческий объект необходимо потратить 20-25 тысяч манатов. В этом случае цена поднимается на 30-40%. В Ясамальском районе один квадратный метр жилья стоит 1 400 манатов, а нежилые помещения - 2 400 манатов”.

Масталиев рассказал, что на третьем месте по рентабельности нежилые помещения в районе метро “Мемар Аджами”: "Стоимость аренды одного квадратного метра однокомнатной нежилой площади составляет 500-600 манатов. Минимальная цена продажи квадратного метра составляет 2 тысячи, максимальная 4-5 тысяч манатов. Это зависит от местоположения объекта. К примеру, при выгодном расположении магазин площадью 4 квадратных метра можно сдать за 2 тысячи манатов. Цена продажи такого объекта составляет около 250-300 тысяч манатов”.

Глава компании подчеркнул, что большинство объектов находятся под зданиями: “В настоящее время отдельных объектов очень мало. Большинство из них находятся под пятиэтажками или новостройками. Отдельно расположенные постройки стоят дороже. В районе метро ”Ахмедли“, ” Халглар Достлугу" двухэтажный объект со всеми удобствами обойдется в 1,8-2 миллиона манатов. Поэтому в среднем стоимость одного квадратного метра составляет 1 600 манатов.

В бизнес-центрах офисы сдаются в аренду примерно за 10-15 манатов за квадратный метр. В настоящее время спрос на аренду объекта в качестве офиса больше, чем на аренду для ресторанов и магазинов. В "плазах" цена меняется в зависимости от этажа. Квадратный метр офисов на первом этаже сдается за 30-35 манатов, на втором - за 25-30 манатов. В Ясамальском районе, около метро ”Ичеришехер", нет двухкомнатных нежилых помещений дешевле 60 тысяч манатов. Аренда 2-комнатного объекта со всем оборудованием вокруг метро "Эльмляр Академиясы“ стоит 600-700 манатов за квадратный метр, у метро ”Ахмедли“,” Халглар Достлугу” дешевле на 100-150 манатов".