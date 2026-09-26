Симонида Кордич: Азербайджан — один из важнейших инвесторов для Черногории

Азербайджан является одним из важнейших инвесторов в экономику Черногории.

Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма страны Симонида Кордич на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

По ее словам, один из главных проектов страны - туристический комплекс Portonovi, построенный и управляемый Азербайджаном.

"Черногория значительно повысила международный авторитет на многостороннем уровне. Сейчас мы председательствуем в Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН, занимаем пост вице-президента Европейской комиссии по путешествиям. Кроме того, Черногория находится на пути к вступлению в ЕС. Все это обеспечивает факторы стабильности, крайне важные для бизнеса", - отметила она.

Кордич добавила, что экономика Черногории, особенно туризм, демонстрирует устойчивый рост как по инвестиционному портфелю, так и по доходам.