Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Симонида Кордич: Азербайджан — один из важнейших инвесторов для Черногории

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 11:54
    Симонида Кордич: Азербайджан — один из важнейших инвесторов для Черногории

    Азербайджан является одним из важнейших инвесторов в экономику Черногории.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр туризма страны Симонида Кордич на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

    По ее словам, один из главных проектов страны - туристический комплекс Portonovi, построенный и управляемый Азербайджаном.

    "Черногория значительно повысила международный авторитет на многостороннем уровне. Сейчас мы председательствуем в Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН, занимаем пост вице-президента Европейской комиссии по путешествиям. Кроме того, Черногория находится на пути к вступлению в ЕС. Все это обеспечивает факторы стабильности, крайне важные для бизнеса", - отметила она.

    Кордич добавила, что экономика Черногории, особенно туризм, демонстрирует устойчивый рост как по инвестиционному портфелю, так и по доходам.

    Симонида Кордич II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Азербайджано-черногорские отношения Туристическая отраль Черногория
    Simonida Kordiç: "Azərbaycan Monteneqronun ən mühüm investorlardan biridir"
    Minister: Azerbaijan is one of Montenegro's most important investors
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей