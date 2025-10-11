Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Швейное предприятие отчитается перед акционерами

    Бизнес
    • 11 октября, 2025
    • 11:02
    Швейное предприятие отчитается перед акционерами

    Общее годовое собрание акционеров ОАО "Сумгайыт Тикиш" созвано на 23 ноября в 13:00.

    Как сообщает Report, собрание акционеров пройдет в административном здании предприятия по адресу: г. Сумгайыт, 24-й квартал, 1-й проезд, 38 А.

    В повестку дня заседания включены утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности органов управления предприятия за 2024 год и другие вопросы.

    В обращении предприятия к акционерам отмечается, что "Сумгайыт Тикиш" длительное время не осуществляет деятельность.

    Компания создана в 2007 году. Ее уставный капитал равен 288 тыс. манатов.

    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Лента новостей