Швейное предприятие отчитается перед акционерами
Бизнес
- 11 октября, 2025
- 11:02
Общее годовое собрание акционеров ОАО "Сумгайыт Тикиш" созвано на 23 ноября в 13:00.
Как сообщает Report, собрание акционеров пройдет в административном здании предприятия по адресу: г. Сумгайыт, 24-й квартал, 1-й проезд, 38 А.
В повестку дня заседания включены утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности органов управления предприятия за 2024 год и другие вопросы.
В обращении предприятия к акционерам отмечается, что "Сумгайыт Тикиш" длительное время не осуществляет деятельность.
Компания создана в 2007 году. Ее уставный капитал равен 288 тыс. манатов.
