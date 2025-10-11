Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək
Biznes
- 11 oktyabr, 2025
- 10:43
Noyabrın 23-də, saat 13:00-da "Sumqayıt Tikiş" ASCsəhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, müəssisənin inzibati binasının yerləşdiyi yığıncaq Sumqayıt şəhəri, 24-cü məhəllə, 1-ci keçid, 38 A ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2024-cü ilə aid maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatın təsdiq edilməsi və digər məsələlər daxildir.
"Sumqayıt Tikiş" uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərmir. Bu barədə keçmiş Vergilər Nazirliyinin müvafiq rəsmi sənədi var", - deyə müəssisənin səhmdarlarına müraciətində qeyd olunub.
"Sumqayıt Tikiş" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 288 min manatdır.
Son xəbərlər
11:02
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşünün vaxtı məlum olubXarici siyasət
11:01
"Kür" həndbol komandası bu gün Avropa Kubokunda mübarizəyə start verəcəkKomanda
10:54
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşübEnergetika
10:52
Foto
Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
10:50
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Yığmada bir oyuna hazırlaşmaq üçün 4-5 gün vaxt olur"Futbol
10:43
Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcəkBiznes
10:18
Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıbDigər ölkələr
10:18
Video
Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürübHadisə
10:15
Foto