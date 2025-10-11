İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Biznes
    • 11 oktyabr, 2025
    • 10:43
    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Noyabrın 23-də, saat 13:00-da "Sumqayıt Tikiş" ASCsəhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, müəssisənin inzibati binasının yerləşdiyi yığıncaq Sumqayıt şəhəri, 24-cü məhəllə, 1-ci keçid, 38 A ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2024-cü ilə aid maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatın təsdiq edilməsi və digər məsələlər daxildir.

    "Sumqayıt Tikiş" uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərmir. Bu barədə keçmiş Vergilər Nazirliyinin müvafiq rəsmi sənədi var", - deyə müəssisənin səhmdarlarına müraciətində qeyd olunub.

    "Sumqayıt Tikiş" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 288 min manatdır.

    Sumqayıt Tikiş səhmdarların yığıncağı
    Швейное предприятие отчитается перед акционерами

    Son xəbərlər

    11:02

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşünün vaxtı məlum olub

    Xarici siyasət
    11:01

    "Kür" həndbol komandası bu gün Avropa Kubokunda mübarizəyə start verəcək

    Komanda
    10:54

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Energetika
    10:52
    Foto

    Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:50

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Yığmada bir oyuna hazırlaşmaq üçün 4-5 gün vaxt olur"

    Futbol
    10:43

    Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcək

    Biznes
    10:18

    Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:18
    Video

    Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürüb

    Hadisə
    10:15
    Foto

    İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti