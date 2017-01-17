Шахин Мустафаев: Чешские компании вложили в основной капитал Азербайджана 1,3 млрд долларов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Чешские компании по настоящее время инвестировали в основной капитал Азербайджана 1,3 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на прошедшем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Чехия.

Ш.Мустафаев отметил, что на форуме принимают участие 17 компаний и 27 предпринимателей из Чехии, азербайджанскую сторону представляют 137 предпринимателей: "Экономические связи между странами развиваются. За последние 8 лет проведено 7 совместных рабочих встреч между представителями Азербайджана и Чехии. Политические связи между странами находятся на высоком уровне. Надеюсь, этот форум положительно скажется на двусторонних экономических связях. Азербайджан и Чехия – стратегические партнеры. Мы можем сотрудничать в туристической, логистической, промышленной, сельскохозяйственной, финансовой сферах. Мы определили также перечень товаров для экспорта в Чехию. Сейчас в Азербайджане действует 19 чешских компаний".

Министр также подчеркнул, что чешские банки выделили 1,8 млрд евро на различные проекты в Азербайджане. По его словам, власти Азербайджана заинтересованы в развитии ненефтяного сектора: "Участники форума смогут воспользоваться созданными для них условиями. Налаживание связей будет способствовать реализации различных проектов".