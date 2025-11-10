Шахин Мустафаев: Азербайджан и Китай углубляют сотрудничество в области цифровой экономики

В настоящее время в Азербайджане работает более 370 китайских компаний, а общий объем китайских инвестиций в страну превысил 950 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете People's Daily Online в рамках VIII Китайской международной импортной выставки (CIIE) заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он отметил, что стороны достигли значительных результатов в таких областях, как "зеленая энергия", интеллектуальные энергетические сети, электробусы, промышленные парки. "В настоящее время подписан ряд Меморандумов о взаимопонимании в области инвестиций в цифровую экономику, интеллектуальной логистики, "интернета вещей", промышленной цифровизации, технологических инноваций и обмена кадрами", - отметил Ш. Мустафаев.

По словам Мустафаева, Азербайджан определил цифровую трансформацию важным направлением государственного управления, развития бизнеса и модернизации общественных услуг: "Мы намерены изучить передовой опыт Китая в области цифровой экономики, строительства "умных городов" и низкоуглеродного зеленого развития и еще больше углубить стратегическое сотрудничество между двумя странами".

Вице-премьер подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем переживают лучший период в истории.

"Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана и крупнейшим источником импорта. За январь-сентябрь этого года товарооборот между двумя странами достиг 3,4 млрд долларов США и увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом. Это полностью подтверждает, что экономическое и торговое сотрудничество сторон постоянно углубляется и имеет большой потенциал", - сказал он.

По мнению Шахина Мустафаева, CIIE вносит важный вклад в совместное развитие и экономическую стабильность стран, а участие Азербайджана в выставке имеет большое значение для расширения каналов продаж отечественных компаний на китайском рынке и расширения международного признания продукции.

В рамках CIIE вице-премьер также принял участие в презентации "Доклада о мировой открытости 2025" и международном семинаре в рамках VIII Международного экономического форума Хунцяо.

"Китай, оставаясь приверженным открытой и инклюзивной политике, взаимной выгоде, стимулирует рост международной торговли, помогает укреплять глобальные цепочки создания стоимости. Инициатива "Один пояс, один путь" еще больше укрепила связи в Евразии и создала благоприятные условия для того, чтобы Азербайджан играл роль регионального логистического и транспортного узла", - отметил он.