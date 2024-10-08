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SESRIC готов реализовать с Азербайджаном совместные проекты в халяльном секторе 

SESRIC готов реализовать с Азербайджаном совместные проекты в халяльном секторе  Развитие халяльной индустрии Азербайджана создает условия для более тесной интеграции страны в мировые рынки и укрепления торговых отношений с исламскими странами.
Бизнес
8 октября 2024 г. 12:20
SESRIC готов реализовать с Азербайджаном совместные проекты в халяльном секторе 

Развитие халяльной индустрии Азербайджана создает условия для более тесной интеграции страны в мировые рынки и укрепления торговых отношений с исламскими странами.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрют Сельчук на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

По ее словам, Азербайджан, благодаря своему стратегическому положению и экономическому росту, стал одним из важных экономических акторов исламского мира.

"Особенно халяльный сектор имеет широкий потенциал, и шаги в данной сфере имеют большое значение не только для экономики страны, но и для развития торговых отношений с исламским миром. Проведение подобных мероприятий увеличивает возможности сотрудничества как в бизнес-кругах, так и на государственном уровне", - сказал он.

Сельчук отметила, что SESRIC намерен и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном и пытается создать новые возможности для реализации совместных проектов в халяльном секторе: "Мы готовы расширить соответствующие программы обучения и практики с целью дальнейшего сохранения лидерства Азербайджана на халяльном рынке и увеличения его достижений в данной сфере".

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Версия на английском языке SESRIC ready to implement joint projects with Azerbaijan in halal sector
Версия на азербайджанском языке SESRIC Azərbaycanla halal sektorunda birgə layihələrin həyata keçirilməsinə hazırdır

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