SESRIC готов реализовать с Азербайджаном совместные проекты в халяльном секторе

Развитие халяльной индустрии Азербайджана создает условия для более тесной интеграции страны в мировые рынки и укрепления торговых отношений с исламскими странами.

Развитие халяльной индустрии Азербайджана создает условия для более тесной интеграции страны в мировые рынки и укрепления торговых отношений с исламскими странами.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрют Сельчук на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

По ее словам, Азербайджан, благодаря своему стратегическому положению и экономическому росту, стал одним из важных экономических акторов исламского мира.

"Особенно халяльный сектор имеет широкий потенциал, и шаги в данной сфере имеют большое значение не только для экономики страны, но и для развития торговых отношений с исламским миром. Проведение подобных мероприятий увеличивает возможности сотрудничества как в бизнес-кругах, так и на государственном уровне", - сказал он.

Сельчук отметила, что SESRIC намерен и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном и пытается создать новые возможности для реализации совместных проектов в халяльном секторе: "Мы готовы расширить соответствующие программы обучения и практики с целью дальнейшего сохранения лидерства Азербайджана на халяльном рынке и увеличения его достижений в данной сфере".