Счетная палата направила в ММ заключение по госбюджету на 2026 год

Счетная палата дала заключение по государственному бюджету на 2026 год и направила его в Милли Меджлис

Как сообщает Report, документ обсуждался на заседании Коллегии Счетной палаты под председательством Вугара Гюльмамедова.

Отмечено, что документ отражает позицию Счетной палаты относительно соответствия проекта закона и сопутствующих материалов законодательству, правильности прогнозов по доходам, расходам и дефициту бюджета, а также их соответствия макроэкономическим показателям и стратегическим документам страны.

После обмена мнениями и обсуждения Коллегия утвердила заключение и направила его в Милли Меджлис.

Также были рассмотрены заключения по проектам законов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год". По итогам обсуждений эти документы также были утверждены и направлены в парламент.