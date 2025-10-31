Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Счетная палата направила в ММ заключение по госбюджету на 2026 год

    31 октября, 2025
    Счетная палата направила в ММ заключение по госбюджету на 2026 год

    Счетная палата дала заключение по государственному бюджету на 2026 год и направила его в Милли Меджлис

    Как сообщает Report, документ обсуждался на заседании Коллегии Счетной палаты под председательством Вугара Гюльмамедова.

    Отмечено, что документ отражает позицию Счетной палаты относительно соответствия проекта закона и сопутствующих материалов законодательству, правильности прогнозов по доходам, расходам и дефициту бюджета, а также их соответствия макроэкономическим показателям и стратегическим документам страны.

    После обмена мнениями и обсуждения Коллегия утвердила заключение и направила его в Милли Меджлис.

    Также были рассмотрены заключения по проектам законов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год". По итогам обсуждений эти документы также были утверждены и направлены в парламент.

