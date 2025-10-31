İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Hesablama Palatası 2026-cı il dövlət büdcəsinə rəy verib, Milli Məclisə göndərib

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:30
    Hesablama Palatası 2026-cı il dövlət büdcəsinə rəy verib, Milli Məclisə göndərib

    Hesablama Palatasının 2026-ci ilin büdcəsi ilə bağlı rəyi Milli Məclisə göndərilib.

    "Report" Palataya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı qərar Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə keçirilən növbəti Kollegiya iclasındə qəbul edilib.

    İclasda ilk olaraq Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının Rəyi müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, Rəy 2026-cı il üçün dövlət büdcəsinə dair Qanun layihəsinin və layihə ilə birlikdə təqdim olunan aidiyyəti sənədlərin qanunvericilik aktlarına uyğunluğu, nəzərdə tutulmuş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, büdcə kəsirinin proqnoz göstəricilərinin düzgünlüyü və tamlığı, həmçinin bu göstəricilərin əsas makroiqtisadi parametrlərə və ölkənin strateji sənədlərinə uyğunluğu barədə kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanının mövqeyini ifadə edir.

    Müzakirələr zamanı Rəydə əksini tapan əsas məqamlar, aparılmış təhlillərin nəticələri və irəli sürülmüş tövsiyələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Müzakirələrin yekunu olaraq Rəyin təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim olunması qərara alınıb.

    Daha sonra iclasda "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinə və "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Hesablama Palatasının Rəyləri müzakirə olunub.

    Kollegiya üzvləri Rəylərdə əhatə olunan əsas məsələləri, aparılmış təhlillərin nəticələrini və irəli sürülən tövsiyələri nəzərdən keçiriblər. Müzakirələrin nəticəsində Rəylərin təsdiqlənərək Milli Məclisə göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    Hesablama Palatası Milli Məclis dövlət büdcəsi iqtisadiyyat
    Foto
    Счетная палата направила в ММ заключение по госбюджету на 2026 год
    Foto
    Chamber of Accounts submits opinion on Azerbaijan's 2026 state budget to Milli Majlis

    Son xəbərlər

    16:49

    Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıb

    Digər ölkələr
    16:48

    Noyabrda yağıntıların miqdarı bəzi ərazilərdə normadan çox olacaq - AYLIQ PROQNOZ

    Ekologiya
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:29

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    16:28
    Foto

    Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti