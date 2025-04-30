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​​​​​​​Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили развитие экономического сотрудничества

​​​​​​​Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили развитие экономического сотрудничества Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили пути укрепления двусторонних экономических связей и расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики.
Бизнес
30 апреля 2025 г. 19:21
​​​​​​​Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили развитие экономического сотрудничества

Саудовская Аравия и Азербайджан обсудили пути укрепления двусторонних экономических связей и расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики.

Как сообщили Report в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), в Эр-Рияде в рамках 8-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами двух стран состоялся круглый стол.

Мероприятие было организовано совместно Организацией по продвижению инвестиций Саудовской Аравии (SIPA) и AZPROMO.

Сопредседатель комиссии, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих отметил, что его страна придает большое значение развитию партнерства с Азербайджаном, которое строится на прочной основе общих экономических интересов.

В свою очередь заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов подчеркнул, что круглый стол является важной платформой для укрепления деловых контактов, обсуждения инвестиционных перспектив и реализации совместных проектов.

На мероприятии представители AZPROMO, Агентства по развитию экономических зон (IZIA), Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Алятской свободной экономической зоны (AFEZ), а также частных компаний представили информацию о возможностях для бизнеса и инвестиций в Азербайджане, а также о государственных механизмах поддержки инвесторов.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

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