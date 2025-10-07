Самед Баширли: Правительство Азербайджана одобрило 6 стратегических проектов ГЧП

Правительство Азербайджана одобрило шесть стратегических проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По словам С. Баширли, Азербайджан уделяет особое внимание диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора и созданию благоприятных условий для инвесторов за счет реформ и повышения прозрачности.

"Чтобы помочь инвесторам пройти путь от идеи до реализации, мы создали портфель инвестиционных площадок. Среди них - Специальная экономическая зона Алят и девять индустриальных парков, которые стали ключевыми драйверами инвестиций. Эти площадки обеспечены земельными участками, современной инженерной инфраструктурой и коммунальными услугами, что создает комфортные условия для таких отраслей, как химия, машиностроение, фармацевтика, агропереработка и другие", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что важную роль в привлечении инвестиций играют проекты государственно-частного партнерства.

"В этом году правительство одобрило шесть стратегических ГЧП-проектов, включая создание научно-технологического парка в Белом городе Баку, проект по управлению твердыми отходами в Лянкяране, развитие инфраструктуры пищевой безопасности и другие инициативы. Недавно на Первом Международном инвестиционном форуме Азербайджана под эгидой Президента Ильхама Алиева было подписано соглашение о строительстве первой в стране опреснительной установки морской воды, финансируемой за счет иностранных инвестиций в формате ГЧП", - заявил С. Баширли.

Замминистра отметил, что Азербайджан уже сформировал прочную основу для дальнейшего углубления инвестиционного сотрудничества.

"У нас с Германией имеется совместная дорожная карта, надежный проектный портфель, четкие стимулы и финансовая архитектура, поддерживающая экспортно-ориентированные инвестиции. Германия вносит технологии, инженерные решения и механизмы управления рисками. Азербайджан предлагает выгодное географическое положение, ресурсы, квалифицированные кадры и благоприятную инвестиционную политику. Вместе мы можем перейти от намерений к конкретным результатам", - подчеркнул С. Баширли.