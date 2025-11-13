Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Самед Баширли: Госфинансирование науки в стране увеличилось вдвое

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 12:58
    Самед Баширли: Госфинансирование науки в стране увеличилось вдвое

    За последние 10 лет на развитие науки в Азербайджане выделено вдвое больше средств из госбюджета.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования.

    По его словам, в центре цифровой трансформации стоит развитие человеческого капитала: "Не случайно, что за последние 10 лет государственное финансирование науки увеличилось вдвое. В 2024 году на расходы на образование в Азербайджане выделено более 4,5 млрд манатов. В бюджете на 2026 год предусмотрено выделение более 5 млрд манатов на соответствующие цели".

    Баширли отметил, что в Азербайджане реализуются программы по развитию человеческих ресурсов и повышению качества образования. "Кроме того, десятки тысяч молодых людей, получивших международный опыт за рубежом, вносят свой вклад в экономическое развитие страны. В качестве примера можно привести "Академию 4SI", реализуемую в рамках государственно-частного партнерства при совместной поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования с участием американской компании Coursera, которой до настоящего времени воспользовались более 55 тыс. граждан", - подчеркнул он.

