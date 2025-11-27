Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности
Бизнес
- 27 ноября, 2025
- 11:42
Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иордании в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.
"На протяжении более чем 30 лет Азербайджан и Иордания поддерживают отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и общих ценностях. Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иорданией нашего суверенитета и территориальной целостности, а также ее принципиальную позицию в пользу мира, региональной стабильности и соблюдения норм международного права", - отметил С. Бабаев.
Последние новости
11:56
Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынокБизнес
11:56
Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человекДругие страны
11:53
Фото
Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территорияхВнутренняя политика
11:53
Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМДругие страны
11:49
Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектамБизнес
11:49
Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 годуВ регионе
11:48
Министр торговли Турции посетит АзербайджанВнешняя политика
11:48
Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развитияВнешняя политика
11:43