Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иордании в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

"На протяжении более чем 30 лет Азербайджан и Иордания поддерживают отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и общих ценностях. Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иорданией нашего суверенитета и территориальной целостности, а также ее принципиальную позицию в пользу мира, региональной стабильности и соблюдения норм международного права", - отметил С. Бабаев.