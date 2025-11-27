Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 11:42
    Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иордании в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

    "На протяжении более чем 30 лет Азербайджан и Иордания поддерживают отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и общих ценностях. Азербайджан высоко ценит неизменную поддержку Иорданией нашего суверенитета и территориальной целостности, а также ее принципиальную позицию в пользу мира, региональной стабильности и соблюдения норм международного права", - отметил С. Бабаев.

    Азербайджан Иордания Сахиль Бабаев
    Sahil Babayev: Azerbaijan values Jordan's principled stance in favor of peace and stability

