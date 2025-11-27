İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Sahil Babayev: "Azərbaycan İordaniyanın sülh və sabitlik naminə prinsipial mövqeyini qiymətləndirir"

    Biznes
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:10
    Sahil Babayev: Azərbaycan İordaniyanın sülh və sabitlik naminə prinsipial mövqeyini qiymətləndirir

    Azərbaycan ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələlərində İordaniyanın davamlı dəstəyini yüksək qiymətləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Bakıda Azərbaycan və İordaniya arasında ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın dördüncü iclasında bildirib.

    "Azərbaycan və İordaniya arasında 30 ildən artıqdır ki, dostluq, qarşılıqlı hörmət və ortaq dəyərlərə əsaslanan münasibətlər mövcuddur. Azərbaycan İordaniyanın suverenliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə davamlı dəstəyini, həmçinin sülh, regional sabitlik və beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması naminə prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndirir", - S.Babayev qeyd edib.

    Azərbaycan İordaniya Sahil Babayev
    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности
    Sahil Babayev: Azerbaijan values Jordan's principled stance in favor of peace and stability

