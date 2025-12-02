Сахиб Алекперов: Инвестиции в ненефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд

Суммарные инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана за последние 20 лет составили $213 млрд, за этот период ненефтегазовый экспорт практически удвоился.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на открытии "Центра искусственного интеллекта ASAN" (ASAN AI HUB) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN хidmət).

По его словам, это можно рассматривать как один из ключевых показателей роста глобальной конкурентоспособности Азербайджана.

"В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы", утвержденной соответствующим указом президента Ильхама Алиева, обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста определено одним из пяти национальных приоритетов страны. В этой связи ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий выступают одной из основных стратегических целей", - добавил Алекперов.

Он отметил, что подготовленная в рамках данного документа "Стратегия развития цифровой экономики" в настоящее время находится на стадии финального утверждения и направлена ​​на ускорение цифровой трансформации Азербайджана:

"Стратегия, охватывающая более 50 инициатив и проектов, предусматривает технологическую трансформацию бизнеса, формирование конкурентоспособного человеческого капитала и переход управления на модели, основанные на данных. Утвержденная в этом году "Стратегия искусственного интеллекта (ИИ)" определяет своей главной целью ответственное и этичное применение ИИ, а также обеспечение устойчивого развития экономики в данной сфере".