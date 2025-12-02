İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Sahib Ələkbərov: "Son 20 ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı iki dəfə artıb"

    Biznes
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:49
    Sahib Ələkbərov: Son 20 ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı iki dəfə artıb
    Sahib Ələkbərov

    Son 20 ildə qeyri-neft-qaz sektoruna yönəldilmiş 213 milyard ABŞ dolları investisiya nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracı iki dəfə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ("ASAN xidmət") "ASAN Süni İntellekt Mərkəzi"nin (ASAN AI HUB) açılış mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, Azərbaycanın qlobal rəqabət qabiliyyətinin yüksəldiyini göstərən əsas göstəricilərdən biri hesab oluna bilər: "Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2030: Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyası"nda ölkənin beş milli prioritetindən biri kimi dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadi artımın təmin edilməsi müəyyən edilib. Bu baxımdan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi əsas strateji hədəflərdən biri kimi çıxış edir".

    S.Ələkbərov qeyd edib ki, bu çərçivədə hazırlanan Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı Strategiyası hazırda yekun təsdiq mərhələsindədir və Azərbaycanın rəqəmsal transformasiyasını sürətləndirməyi hədəfləyir: "Strategiya 50-dən çox təşəbbüsü və layihəni əhatə etməklə, biznesin texnoloji transformasiyasını, rəqabətqabiliyyətli insan kapitalının yetişdirilməsi və idarəetmənin data əsaslı modellərə keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu il təsdiq edilmiş Milli Süni İntellekt Strategiyası isə süni intellektin məsuliyyətli və etik şəkildə tətbiq olunmasını, həmçinin iqtisadiyyatın bu sahədə dayanıqlı inkişafını təmin etməyi əsas hədəf kimi müəyyən edir".

    Сахиб Алекперов: Инвестиции в ненефтегазовый сектор за 20 лет составили $213 млрд
    Deputy Minister: Azerbaijan's oil, gas trade doubled over past 20 years

